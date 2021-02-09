احتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، مساء أمس الاثنين، في سرية تامة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود لليوم الثاني على التوالي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الثاني.. #معز_مسعود يتصدر تويتر بعد زواجه بـ حلا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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