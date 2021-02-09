لليوم الثاني.. #معز_مسعود يتصدر تويتر بعد زواجه بـ حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، مساء أمس الاثنين، في سرية تامة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معز_مسعود لليوم الثاني على التوالي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.