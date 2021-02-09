معز مسعود بعد زواجه بـ حلا شيحة: دايما حافظي على خجلك يا حبيبتي

علّق الداعية معز مسعود على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة مساء أمس بأحد الفنادق بالقاهرة.
ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».
واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.
وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.
وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.
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