شاهد.. إلهام شاهين تنشر صور تسلمها جائزة أفضل ممثلة سينما في الوطن...

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور تسلمها جائزة أفضل ممثلة سينما في الوطن العربي لعام 2020، عن فيلمها الأخير "حظر تجول". وعلقت إلهام شاهين، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،اليوم، تحت مجموعة صور نشرتها توثق لحظة تسلمها ومخرج الفيلم أمير رمسيس، جائزة النقاد والصحافة العربية 2020 بتصويت 100 صحفي وناقد من مصر والوطن العربي، قائلة: "النهارده وصلوا لي الجائزة كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمي حظر تجول.. وأيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس هو أحسن مخرج سينمائى".

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