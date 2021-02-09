هيثم شاكر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان هيثم شاكر، عن تعافيه من فيروس كورونا بعد إصابته بالمرض ب16 يومًا، وذلك عبر حساباته الرسمية عبر مواقع السوشيال ميديا.



وكتب هيثم،:" الحمد لله بعد ١٦ يوم من العزل المسحه الأخيرة (سلبيه) آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أوبإتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".