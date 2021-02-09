صلاح عبد الله يشارك جمهوره بصوره من كواليس "جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صلاح عبد الله، جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسل"جمال الحريم" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير"انستجرام".



وكتب صلاح، على الصورة،:" الراجل البركة ده حبيته فحبني أو جبني فحبيته".

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.