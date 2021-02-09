شاهد.. خالد أنور برفقة غادة عادل من كواليس قمر 14

نشر الفنان خالد أنور صورة له عبر خاصية الاستوري على حسابه على إنستجرام. وظهر خالد أنور في الصورة مع الفنانة غادة عادل وهادي الباجوري وعلق قائلا: "قمر 14 قريبا".

يذكر أن قمر "14" فيلم ضخم يضم خمس حكايات بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم العديد وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري. يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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