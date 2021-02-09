بإطلالة ساحرة.. سارة سلامة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت سارة سلامة في الصور بإطلالة كاجوال، أمام نهر النيل، وعلقت على الصور قائلة: "صباح الخير". وأعربت الفنانة سارة سلامة، عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل إسعاف يونس والذي يعرض عبر منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مضيفة: "المسلسل والدور نالا إعجاب الجميع وخصوصا الأطفال".

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