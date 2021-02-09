تامر حسنى ضيف جيهان عبدالله فى أجمد سابعة الساعه 7 خلال عيد الحب

تستضيف الإعلاميه جيهان عبدالله فى حلقه خاصة من برنامج اجمد 7 الساعه 7 على محطة وراديو نجوم FM 100.6 نجم الجيل تامر حسنى.

ولمدة ساعتين من الساعه 7 وحتى الساعة 9 مساءا يوم الأحد 14 فبراير يوم عيد الحب ويتحدث تامر حسنى عن أخر أعماله وهو ألبوم خليك فولاذى كما يتحدث عن بعض مشاريعه الفنية.

وأيضا عن أخر أخباره السينمائيه كما يتحدث تامر حسنى عن عيد الحب وعن وجود الحب فى حياته وأخر تحضيرات لبعض حفلاته وبعض أعماله الدرامية وعن التحضيرات الخاصه بأفلامه ويعود تامر حسنى لمقابله جمهوره الغفير من خلال محطه وراديو نجوم FM 100.6 ويحتفل تامر حسنى بنجاح البوم خليك فولاذى.