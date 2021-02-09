شاهد.. أحدث ظهور لسمية الخشاب من داخل الاستديو

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة سمية الخشاب، عدة صور جديدة لها وهي داخل الاستديو وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير"إنستجرام".

وتُشارك الخشاب، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.