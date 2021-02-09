نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
أعلن الفنان محمد أنور خضوعه لعملية جراحية في المعدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تصدرت الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانهما عقد قرانهما أمس الاثنين، في حفل بسيط اقتصر على الاهل.
أعلن الفنان هيثم شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. محمد أنور يخضع لعملية جراحية.. وهيثم شاكر يعلن شفاؤه من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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