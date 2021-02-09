محمد أنور يخضع لعملية جراحية

أعلن الفنان محمد أنور خضوعه لعملية جراحية في المعدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد أنور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «أي واحد في العادي لما بتسأله إيه من نعم ربنا نفسك تكون عندك أغلب الناس بيتمني نعم كتير، وقليل اللي بيفكر في أهم نعمة وهي نعمة الصحة، للأسف دي النعمة الوحيدة اللي ما بتفكرش فيها غير لما

يجيلك مرض أو تعمل عملية".

وأضاف محمد أنور :" ساعتها بتلاقي أبسط الأشياء اللي كنت بتعملها عادي زي دخول الحمام أو النوم بقى حلم من أحلامك وساعتها بتتمنى من ربنا زوال كل النعم اللي عندك بس ترجعلك صحتك".

وتابع :" معلش مش قصدي أبقى عميق والله، بس أصل أنا عملت عمليه صغيرة أوي واتعلمت منها كتير أوي، فقولت أكتب الكلام ده عشان لما أبقى كويس وأنسى النعمة دي الفيس بوك يفكرني".