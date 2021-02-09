بيومى فؤاد يظهر كضيف شرف في مسلسل «بنت السلطان» لروجينا

يظهر النجم بيومى فؤاد كضيف شرف خلال أحداث مسلسل «بنت السلطان»، للنجمة روجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين، والذى من المقرر عرضة علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضانى المقبل.

وأكد بيومى أنه يظهر بدور ضيف شرف، ليقدم شخصية «السلطان» خلال الأحداث، وهي تدور في إطار مؤثر وحيوى خلال هذه الحدوتة، موضحا أن الشخصية تموت وتترك الحياة ثم تتوالى أحداث ظهورها علي الشاشة الذهبية من حين لآخر في مشاهد "فلاش باك"، لما تحتويه الشخصية من طابع مؤثر ونشط في أحداث هذه القصة.

وأضاف بيومى أن تواجده كضيف شرف، أمر لم يشغله كثيرا وكل ما كان يدور فى ذهنه هو محور القماشة التي يقدمها للجمهور، وأن تترك أثرًا فعالًا ومؤثرًا لدي قلوب المشاهدين فى هذه الحدوتة كما ينتظر منه الجمهور دائمًا وأبدًا.

وأعرب بيومي عن سعادته وامتنانه للنجمة روجينا، فى أولى بطولتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية، متمنيا أن يكون الحظ والتوفيق رفيق رحلتها الفنية التي تستحق الإشادة من الجميع، وذلك من خلال مشاركتها المؤثرة في جميع أعمالها الفنية وتشهد لها جميع الجهات الإعلامية والصحفية والفنية بالتميز على ذلك الخطى الناجح.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويره فى أكثر من محافظة، من بينها محافظات القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية وغيرها.

يذكر أن مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

علي الجانب الآخر كشف بيومى فؤاد عن تصوير آخر مشاهده في فيلمة الجديد «تماسيح النيل» منذ عدة أيام في محافظة أسوان حيث استمر التصوير لأكثر من أسبوع متواصل، تحت إشراف صناع العمل وعلى رأسهم المخرج سامح عبد العزيز ، الذي ينشغل حاليًا بتصوير مسلسله الجديد «حرب أهلية» للنجمة يسرا وهو إسم مؤقت للمسلسل ، على أن يتم تغييرة لاحقًا، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل.

في سياق مختلف ، يعرض حاليًا للنجم بيومي فؤاد أكثر من عمل فنى فى دور العرض السينمائى خلال الوقت الجاري، منهم فيلم «وقفة رجالة » ويشاركة في البطولة كل من النجم ماجد الكدوانى، سيد رجب ، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، وهو من إخراج أحمد الجندى.

كما يعرض لة أيضًا فيلم «عفريت ترانزيت » وهو من بطولة النجم بيومي فؤاد ، محمد ثروت ، أسماء ابو اليزيد، محمود الليثي ، محمد جمعة ، محمود حافظ، هدى مجد، كما يظهر في دور ضيف الشرف كلا من الفنان احمد فهمي ، شيكو ، مصطفى خاطر ، حمدي الميرغنى ، محمد عبدالرحمن الشهير ب "توتا" وهو من إخراج ياسر هويدي.

ويعرض لة حاليًا فيلم «شاومينج» والذي يشارك فى بطولتة بجانب الفنان بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم النجم القدير صلاح عبد الله ، نشوى مصطفى ، سامى مغاورى ، أحمد حلاوة ، حامد الشراب ، تونى ماهر ، أحمد سلطان ، سارة درزاوى ، طاهر أبو ليلة ، ياسر الطوبجى ، يوسف حسام ، محمود فارس ،يوسف وليد يوسف ، محمد حسنى ، سعاد القاضى وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى للمنتج أيمن يوسف ومن سيناريو وحوار أشرف حسنى وإخراج شادى أبو شادى.