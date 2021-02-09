بـ برومو "أنا".. تيم حسن يروج لمسلسه الجديد.. فيديو

نشر الفنان السوري تيم حسن برومو مسلسله الجديد "أنا" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي سيعرض حصريا عبر منضة شاهد VIP.

ونفى تيم حسن صحة ما تردد بشأن مشاركته فى فيلم بعنوان "حالى لى" حيث تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركته فى فيلم جديد بعنوان "حالى لى". وقال تيم حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "لا صحة لما يتداول من أخبار حول فيلم حالي لي". وأضاف تيم: "بانتظار مشاهدتكم وآرائكم عن مسلسل أنا قـــريــبــآ على تطبيق شاهد .. إنتاج صباح اخوان إخراج سامر البرقاوي وتأليف د عبير شرارة". وكان الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى قد حرصا على تقديم واجب العزاء وحضور جنازة المخرج السورى حاتم على وهو الامر الذى انهى الشائعات التى ظهرت خلال الأيام الماضية حول انفصالهما وذلك فى أول ظهور لهما للرد على الشائعات.

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