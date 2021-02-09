نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتحى عبد الوهاب ينشر صورة من كواليس فيلم "الكاهن" في المقال التالي

نشرفتحى عبد الوهاب، عبر حسابه على "فيس بوك"، صوره له يرتدى بدلة ويجلس على كرسى ويبدو أنه يفكر في أمر ما، وعلق على الصورة: " كواليس فيلم الكاهن.. قريبًا".

جدير بالذكر أن فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

ويجسد عبد الوهاب فى الفيلم، دور رئيس مباحث جنائية حول جرائم القتل، ويبحث عن أسرار جريمة قتل غامضة خلال أحداث الفيلم، ويكشف العديد من المفاجآت وتتقلب الأحداث رأسا على عقب.

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم فتحى عبد الوهاب، صورة له من كواليس فيلم "الكاهن"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".