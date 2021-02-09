فن ومشاهير

مي سليم تنشر صورة جديدة لجمهورها

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها لجمهورها ومتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وحصدت الصورة على اعجاب جمهورها وتعليقاته مشيدين بجمالها.

ويعرض حاليا للفنانة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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