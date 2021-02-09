تيم حسن "يُغرم بامرأتين ويُسجن" بلقطات جديدة من مسلسله "أنا" ووفاء الكيلاني: "موفق حبيبي"

تيم حسن شوّق جمهوره مجددا على مشاهد جديدة من مسلسله الجديد "أنا" من خلال نشره مقطع فيديو يظهر فيه ما يعيشه بطل العمل من صراعات عائلية ونفسية، لكن ما كان لافتاً هو تقديم زوجته وفاء الكيلاني تهنئة له في أول تعليق لها غير مباشر على كل الشائعات التي كانت قد تحدثت عن انفصالهما حيث هنأت وفاء زوجها وتمنت له التوفيق قائلة له "موفق حبيبي"، الأمر الذي يضع حداً لكل الأخبار المتداولة عن انفصالهما.

تيم حسن "يُغرم بإمرأتين ويُسجن" بلقطات جديدة من مسلسله

النجم السوري تيم حسن زاد من جرعة حماس الجمهور على مسلسله الجديد "انا" من خلال نشره مقطع فيديو جديد من العمل يكشف فيه عن ملامح شخصيته حيث يعيش صراع الحب بين إمرأتين ويقول تيم حسن في احد المقاطع: "أنا بحبك وبحبا.. بحبك وبحبا..ما بدي بيتي يخرب..ولا بدي إياكي أنتي تخربي..ولا قادر أترك بهداك المطرح"، كما ويظهر في احد اللقطات وهو ملقى القبض عليه من الشرطة.

وما إن نشر تيم حسن الفيديو عبر حساباته على السوشيال ميديا حتى سارعت زوجته الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني الى تقديم التهنئة له قائلة له عبر انستغرام "حماس موفقين حبيبي" وأرفقت ذلك بإيموجي قلب أحمر، ليرد عليها تيم حسن بقلب أحمر ايضا، كما رد عليها على تويتر بكلمة "حبيتي"، ما يؤكد على رومانسية علاقتهما واستمرار زواجهما بمنأى عن الشائعات التي خرجت قبل فترة قصيرة وتحدثت عن انفصالهما.

معلومات عن مسلسل "انا" للنجم تيم حسن

مسلسل "أنا" من المقرر عرضه على منصة شاهد تزامنا مع اليوم الأول في يوم الحب الموافق 14 فبراير شباط وهو من إنتاج “‎صباح اخوان”، وإخراج ‎سامر البرقاوي، وتأليف ‎عبير شرارة.

ويعتبر العمل الدرامي الأول لتيم حسن مع بداية العام الجديد، وكان لافتا اعتماده لـ نيو لوك شعر جريء من خلال ظهوره بالشعر الطويل المربوط.

المسلسل يمتد على مدى عشر حلقات في إطار إجتماعي درامي رومانسي حول كرم الذي تضعه الحياة أمام مجموعة من التحديات بين المبادىء ومغريات الحياة، الأمر الذي يفرض عليه إتخاذ قرارات صارمة ومفصلية في حياته

وتشارك في البطولة الفنانة اللبنانية رزان جمّال في أول إطلالة لها في الدراما العربية المشتركة، إضافة إلى رولا بقسماتي، ديامون بو عبود، جوزف بو نصار، إيلي متري وغيرهم.