شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزواجها من معز مسعود بصور عائلية مميزة والنجوم يقدمون التهاني

زواج معز مسعود وحلا شيحة دوت الخليج المناسبة الأبرز التي نالت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بعدما احتفل الثنائي بزواجهما في أجواء أسرية داخل أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الإثنين.

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزواجها من معز مسعود

وحرص عدد من أفراد أسرة الفنانة المصرية حلا شيحة على تهنئتها بزواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، ومن بينهم الفنانة هنا شيحة التي نشرت عدة صور لها مع شقيقتها خلال عقد قرانها، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلباً وقالباً على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها.. يا رب بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.. بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة.. يا رب دايمًا مبسوطة.. بدعي لكم ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا".

ونالت تدوينة هنا شيحة عن شقيقتها تفاعل عدد كبير من الجمهور، الذين قاموا بتهنئة الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود بزواجهما، ومن بينهم الفنانة ميار الغيطي والإعلامي شريف مدكور.

فيما نشرت رشا شيحة مجموعة صور أسرية تجمعها بشقيقتها وزوجها الجديد معز مسعود، وهنأتهما وعلقت قائلة: "اللهم ااسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك ربي اجعل الفرح عنوانا لهم في كل لحظة، مبروك".

شريف رمزي وبوسي شلبي أبرز المهنئين

أما الفنان شريف رمزي، فحرص على تهنئة صديقيه بزواجهما، ونشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة لمعز وحلا من عقد قرانهما، وعلق عليها قائلًا: "ألف ألف مبروك لحبايبي.. ربنا يسعدكم يارب.

كذلك الإعلامية المصرية بوسي شلبي حرصت على تهنئة حلا شيحة، وشاركت جمهورها على انستجرام بصورة للثنائي وعلقت عليها بقولها: "مبرووك يا حبيبتي ربنا يسعدك".

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

وكان الثنائي حلا شيحة ومعز مسعود قد تبادلا الرسائل الرومانسية على انستقرام بعد إتمام عقد القران، ونشر معز مسعود عدة صور من الحفل، والتي ظهرت بها حلا شيحة مرتدية غطاء رأس، ووجه لها رسالة قائلاً: "داومي على الابتسام والتألق يا حبيبتي"، ونشر صور أخرى من حفل عقد القران، وعلق عليها بآية قرآنية، وأعلن بذلك زواجه رسمياً من حلا شيحة.

ونشرت حلا شيحة أيضاً صور من حفل عقد قرانها، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت:"لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا"، وتلقت حلا شيحة العديد من رسائل التهنئة من زملائها النجوم وعلى رأسهم درة وبوسي شلبي ومي عمر وعبير صبري ورضوى الشربيني وغيرههم.