أحلام تؤجل طرح الجزء الثاني من أغاني ألبومها الجديد وتحتفل بمسبار الأمل على طريقتها

أحلام النجمة الإماراتية بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية عقب طرح الجزء الأول من أغاني ألبومها الجديد "فدوة عيونك"؛ فاجئت الجمهور قبل ساعات بقرار جديد يخص مصير الجزء الثاني من أغاني الألبوم الذي كان من المقرر طرحه أمس الإثنين عبر تطبيق ديزر وفن بوكس، وقنوات روتانا المختلفة.

تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبوم أحلام

أحلام قررت تأجيل طرح الجزء الثاني من أغاني ألبوم فدوة عيونك، إلى يوم الخميس المقبل تزامنًا مع إطلاق مسبار الأمل، حيث أعلن الحساب الرسمي لشركة روتانا على تويتر، عن تأجيل طرح كليبات ألبوم أحلام، إلى يوم الخميس، وجاء في التغريدة: "كلنا منتظرين، وكلنا متحمسين، حتى نشاهد كليبات ألبوم الجزء الثاني لفنانة العرب ‎أحلام، لكنها قررت تأجيل الحدث إلى يوم الخميس حتى نعيش لحظة تاريخية ونحتفل معاً بمسبار الأمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

أحلام تحتفل بمسبار الأمل

وأعادت أحلام نشر التغريدة، وعبر الجمهور عن مدى تشوقهم وانتظارهم لسماع باقي أغاني الألبوم المنتظر، الذي يعد بمثابة احتفال بالحدث الأهم الذي تنتظره دولة الإمارات واقتراب مهمة مسبار الأمل إلى الوصول إلى مدار كوكب المريخ، وبعد نحو 7 أشهر من إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، يستعد المسبار للدخول إلى مدار الكوكب الأحمر في 9 فيراير 2021، وقطع مسبار الأمل ما يقارب 493.5 مليون كيلومتراً في الفضاء، ورصد خلال الرحلة العديد من البيانات العلمية والصور الجديدة للفضاء العميق بواسطة أجهزته العلمية.

ويذكر أن الفكرة الأولى لمشروع مسبار الأمل جاءت في الخلوة الحكومية التي عقدتها حكومة دولة الإمارات نهاية عام 2013 في جزيرة صير بني ياس، ضمن أفكار أخرى للاحتفال بطريقة مميزة باليوم الوطني الخمسين في 2021،حيث مر مشروع مسبار الأمل بالعديد من المحطات الحاسمة والهامة في مشوارها تصميمه وحتى انطلاقه نحو الفضاء الواسع بأيدي مجموعة من الشباب الإماراتي المبدع، وستكون المعلومات العلمية والأرقام الدقيقة التي سيقوم مسبار الأمل بجمعها دوت الخليج المرة الأولى التي تستطيع فيها دولة عربية بالوصول إليها.

ألبوم أحلام الجديد

وعلى الجانب الفني، كانت أحلام قد احتفلت بنجاح ألبومها ونشرت عبر حسابها على انستجرام بعض الصور التي تظهر تصدر أكثر من أغنية، للأكثر الأغاني استماعا على تطبيقات" الآي تيونز" و"يوتيوب"، و"ديزر"، وأكدت الفنانة الإماراتية أنها الفنانة العربية الوحيدة التي استطاعت أغاني ألبومها أن تحقق مثل هذا النجاح قبل طرحه بشكل كامل، وأكدت أن هذا النجاح يعد تعويضا على المجهود الكبير في الإعداد لهذا الألبوم، كما وجهت رسالة شكر لجمهورها على هذا الدعم المتواصل لها فكتبت أحلام: "العربية الوحيدة اللي يتصدر ألبومها وقبل نزوله (الاي تيونز) و(يوتيوب) يتصدر عالمياً ولله الحمد، ربي عوض تعبنا خير شكراً لكم جميعاً على دعمكم ومحبتكم ودايم اقول انتوا تاج الراس ومحبتكم كبيرة".

وكان عدد كبير من النجوم قد هنأوا النجمة الإماراتية أحلام بألبومها الجديد، ومن بينهم أنغام وأصالة وعبد المجيد عبد الله وأصيل أبو بكر وعاصي الحلاني وآخرين من نجوم الطرب في الوطن العربي.