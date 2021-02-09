بينهم أحلام وهيفاء وهبي وحسين الجسمي .. نجوم الوطن العربي فخورون بـ مسبار الأمل

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عملية حرق الوقود التي تمهِّد لدخول "مسبار الأمل" مشروع الإمارات الرائد من أجل استكشاف المريخ إلى مدار الالتقاط، حيث إن المحطات الأرضية ومركز التحكم في مركز محمد بن راشد للفضاء، سيتابعون مسار المسبار، خلال مرحلة الدخول إلى مدار المريخ إلى أن يحتجب المسبار خلف الكوكب الأحمر.

ويعتبر مشروع مسبار الأمل هو الحدث الأبرز عربيًا خلال تلك الفترة والذي نال اهتمام قطاع كبير من نجوم الوطن العربي بشكل عام، الذين حرصوا على التعليق على تلك الخطوة الهامة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام الشامسي

كان في مقدمة هؤلاء النجمة أحلام التي علقت على مشروع مسبار الأمل، من خلال عدة فيديوهات تشرح تفاصيل الحدث، أعادت نشرها عبر انستجرام، إضافة إلى مقطع فيديو لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعلقت عليها قائلة: "نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول مسبار الأمل إلى المريخ غداً.. في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال القادمة في الوطن العربي".

وأضافت: "لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة ⁧‫لإمارات‬⁩، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم

حبيب غلوم وحسين الجسمي

الفنان الإماراتي حبيب غلوم، نشر عبر انستجرام، مقطع فيديو قديم منذ عام 2016، عندما بدأ التحضير لمشروع مسبار الأمل، وعلق قائلًا: "مشغولون بالإمارات والإمارات مشغولة بالمستقبل.. وعدوا في 2016 ووفوا العهد في 2021"، أما النجم حسين الجسمي، فشارك الجمهور عبر تويتر، بأغنيته "مسبار الأمل" التي أطلقها عام 2015 تزامنًا مع بدء التحضير للمشروع المهم، وعلق بقوله: "من دار زايد.. العرب إلى المريخ".

رانيا يوسف

الفنانة المصرية رانيا يوسف، علقت على الحدث عبر حسابها على تويتر، وكتبت: "طموح العرب يعانق اليوم الفضاء، لا شيء يصبح مستحيلا مع العمل والجهد، وحان وقت انتظار نتيجة هذا العمل الضخم العربي كل الدعم لـ مسبار الأمل في الحدث الأهم اليوم 9 فبراير 2021".

أصالة وبلقيس

المطربة السورية أصالة كتبت عبر تويتر أيضًا: "فخر واعتزاز.. أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانة ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا.. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أماناً وجمالاً وتقدّم"، بينما المطربة اليمنية بلقيس فكتبت عبر تويتر: "العرب إلى المريخ.. مسبار الأمل فخر واعتزاز دولتي".

راغب علامة

فيما كتب النجم اللبناني راغب علامة: "7 يوليو 2020 كان يوم تاريخي لدولة الإمارات لما أطلقوا مسبار الأمل بنجاح! بكرة بتاريخ 9 فبراير 2021 رح يكون ان شالله يوم تاريخي لما يوصل المسبار على مدار الكوكب الأحمر! ترقبوا الحدث وندعو لإمارات الخير والتطور بالنجاح الدائم.. بالتوفيق مسبار الأمل".

هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت أيضا تغريدة عبر تويتر عبرت عن فخرها بما تفعله دولة الإمارات، فكتبت: "مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ.. إنجاز تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفخر كبير للعرب!.. بانتظار الحدث التاريخي والاستثنائي غداً".

ويصل مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول المريخ اليوم الثلاثاء عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت دولة الإمارات، فيما سيكون هناك بثاً حياً لحدث وصول المسبار عند السابعة مساءً عبر محطات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت

وجاءت الفكرة الأولى لمشروع مسبار الأمل في الخلوة الحكومية التي عقدتها حكومة دولة الإمارات نهاية عام 2013 في جزيرة صير بني ياس، ضمن أفكار أخرى للاحتفال بطريقة مميزة باليوم الوطني الخمسين في 2021، حيث مر مشروع مسبار الأمل بالعديد من المحطات الحاسمة والهامة في مشوار تصميمه وحتى انطلاقه نحو الفضاء الواسع بأيدي مجموعة من الشباب الإماراتي، وستكون المعلومات العلمية والأرقام الدقيقة التي سيقوم مسبار الأمل بجمعها دوت الخليج المرة الأولى التي تستطيع فيها دولة عربية بالوصول إليها.