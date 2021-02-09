إنجى خطاب تتألق في إطلالة جديدة

نشرت إنجى خطاب صورة لها عبر خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور الفيديوهات " إنستجرام ". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي : منوره الدنيا كلها - قمر - ربنا يحفظك يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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