شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يستقل الطيارة عائد إلى مصر لاستكمال مسلسله القادم "موسى". يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. محمد رمضان يوثق عودته لمصر لتصوير مسلسل موسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.