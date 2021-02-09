شاهد.. أحدث ظهور لـ جوهرة

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت جوهرة في الصورة بفستان فضي، وشعرها المنسدل على الكتفين. يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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