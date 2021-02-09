محمد رمضان يعود لتصوير مشاهده في "موسى"

وظهر في الفيديو وهو يركب الطائرة ليعود لمصر لإستكمال تصوير مشاهده في مسلسله "موسى والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "موسى" بطولة عدد من الفنانين بجانب الفنان محمد رمضان منهم سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.