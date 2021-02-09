للإشادة بالأهلي.. نبيل الحلفاوي يستعين بـ مقولة لكبير مشجعي الزمالك

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي امس أمام فريق بايرن ميونخ والتي انتهت بفوز البايرن والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.
وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بتويتر قائلا: "عمرو أديب قال جملة حلوة امبارح قال لك أجواء الإنترناشيونال دي حاجة تانية فعلا منعشة وجميلة، ويا رب دايما يا أهلي".
وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، امس ،على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، بفوز البايرن بهدفين احرزهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع
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