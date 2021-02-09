نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير

توفي اليوم الممثل الهندي الشهير "راجيف كابور"، نجل النجم الهندي الراحل "راج كابور"، عن عمر يناهز 58 عاما.

وبحسب تقارير من بوليود تناقلتها عدة مواقع عالمية، فقد أصيب الراحل بنوبة قلبية شديدة، تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وقال شقيقه المنتج راندير كابور حول وفاته: "لقد فقدت أخي الأصغر.. راجيف لم يعد موجودا.. لقد بذل الأطباء قصارى جهدهم ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه".

يشار إلى أن راجيف كابور هو منتج أفلام ومخرج وممثل هندي، ولد في 25 أغسطس 1960.