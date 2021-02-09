نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إساءة أنور وجدي له جعلت منه نجم و بدأ مسيرته كمصارع.. مالا تعرفه عن عادل أدهم في المقال التالي

ولد أدهم" في محافظة الإسكندرية ولكنه انتقل إلى الإستقرار في القاهرة، وظل يحلم بالشهرة منذ صغره إلا أن ظروفه لم تسمحله بذلك في وقت مبكر.

تعلم عادل أجهم المصارعة، والملاكمة والسباحة، وظل يحلم يالتمثيل، رغم إحباط أنور وجدي له قائلا: "أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة"، مما جعله يصر على حلمه.

قدم عادل أدهم عدد من الأعمال الثانوية في البداية، إلى أن ارتقى بأعماله وأصبح مشهور كما أراد، ثم عمل في بورصة القطن ليصبح من أشهر خبراء القطن في الإسكندرية.

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة شرير السينما المصرية الفنان الكبير عادل أدهم والذي قدم عدد من الأدوار الرائعة ولاقت إعجاب جماهيره العريقة حتى أن أعماله مازالت يشاهدها الأسر حتى الآن.