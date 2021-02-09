وفاة الفنان اللبناني ميشال تابت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث فجع الوسط الفني مجددا برحيل قامة فنية كبيرة جراء مضاعفات "كوفيد 19" ويأتي ذلك بعد يومين من وفاة الشاعر اللبناني الشاب نسيم العلم بعد اصابته بكورونا ايضا.

تفاصيل وفاة الفنان اللبناني ميشال تابت

الممثل اللّبناني القدير ميشال تابت رحل اليوم عن عالمنا عن عمر 92 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا وعقب معاناته كذلك مع أمراض مزمنة تتعلق بالشيخوخة.

ويعتبر ميشال تابت من ابرز الممثلين المخضرمين في لبنان ولعب دوراً رئيسياً في العمل النقابي حيث استلم مهام رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لفترة طويلة، وكان من أبرز الممثلين المدافعين عن مهنة التمثيل وحقوق زملائه.

أبرز الأعمال الفنية لميشال تابت

ميشال تابت تميز برصيده الكبير في الأعمال الفنية في لبنان وبأدواره المميزة ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها و "دوار يا زمن"، "ابراهيم أفندي"، "الطاغية" وغيرها الكثير.

ومن الأفلام التي شارك بها: "فتيات للقتل"، "لمن يغني الحب"، "الغافلون" وغيرها.