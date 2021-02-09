المجلس الطلابي العماني بالمملكة المتحدة يصدر عددا جديدا من مجلته الأدبية (قطاف)

في ثقافة وفنون 9 فبراير,2021

المملكة المتحدة ـ (الوطن) :

أصدر المجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة العدد الخامس من مجلته الأدبية (قطاف) والتي تضم ثمارا منوعة من مختلف صنوف الفن والكتابة الأدبية من شعر ومقال وقصة واستطلاع صحفي ومقال علمي وتصميم ورسم وتصوير فوتوغرافي من إبداعات الطلبة العمانيين المبتعثين بمختلف دول العالم.

يحتوي العدد الجديد بين جنباته أبوابا جديدة لأنشطة وفعاليات المجلس الاستشاري الطلابي أقيمت خلال فترة جائحة كورونا، وهي (مبتعثون يدًا بيد) الذي حمل اسم الحملة التي أطلقها المجلس الطلابي خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء في العالم؛ للتعرف على أوضاع الطلبة العمانيين المبتعثين في ظل الجائحة ومساعدتهم على تخطي صعوبات تلك الفترة، إضافة لباب (حدثني عن كتابك) خُصّص للمشاركات الفائزة بمسابقة حملت ذات الاسم أطلقها المجلس في العام 2020 م للقراءة، تمثلت فكرة المسابقة في تلخيص الطلبة لكتب قاموا بقراءتها ومدى استفادتهم منها. كما حوى العدد بابًا جديدًا آخر بعنوان (قالوا عن قطاف). وقد شارك من خلاله سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي سفير السلطنة بالمملكة المتحدة المبتعثين سروره برؤية الحلة الجديدة للمجلة قائلا: ما نراه بين ثنايا سطور هذه المجلة، هو قطافٌ لخلجاتٍ إبداعية من ملَكات الطلبة وحسهم الشغوف بالأدب والفن، وهو نتاجٌ لقريحتهم المرهفة، وعامًا بعد عام تزداد المجلة رونقًا برؤى جديدة وحصيلة أدبية متجددة.

يضم العدد بين طياته 12 بابًا، أبرزها باب “دانية قطافها” حوى مقابلات مع عدد من الطلبة المبتعثين من أصحاب المواهب المتميزة، و (محبرة) ضم بين جنباته إبداعات الطلبة في الشعر والنثر والخاطرة وغيرها من صنوف الكتابة الأدبية، وعبر (تجارب) يروي الطلبة تجارب استثنائية مروا بها خلال سنوات الاغتراب والدراسة خارج الوطن، وفي (وجهات وآراء) قدّم مجموعة من الطلبة لزملائهم المُقبلين على دراسة سنة اللغة والسنة التأسيسية بعض النصائح المهمة التي تعينهم في بداية مشوارهم الأكاديمي. فيما ازدان بابي (ريشة) و (عدسة مبتعث) بمجموعة متنوعة من الرسومات والصور الفوتوغرافية التي أبرزت مواهب الطلبة في الرسم والتصوير الضوئي، واستعرض باب (أصداء المجلس وأخبار الجمعيات) أبرز أخبار الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها من قبل المجلس الاستشاري الطلابي العماني وجمعيات الطلبة العمانيين بالمملكة المتحدة خلال عام 2020، كما كان للأطفال الصغار من أبناء الطلبة المبتعثين مساحتهم الخاصة للمشاركة برسوماتهم الجميلة التي تشع براءة وبهجة.

وعن العدد الجديد يقول المنذر بن راشد الحجري رئيس المجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة: سعى فريق مجلة قطاف الخامس على مدى عام من العمل الدؤوب من التنسيق وفرز المشاركات والتحرير والتصميم؛ ليظهر العدد بحلة متجددة شكلًا ومضمونًا، وفي العدد الجديد أفسحنا المجال أمام الطلبة العمانيين الدارسين بمختلف دول الابتعاث للمشاركة بنتاجهم الأدبي، بعد أن كانت المشاركات مقتصرة على الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة في الإصدارات السابقة للمجلة.

وتقول عبير بنت صالح الربيعية رئيسة لجنة الأنشطة بالمجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة ورئيسة فريق تحرير الإصدار الخامس من قطاف: تميز الإصدار بضم أكبر عدد من الطلبة المشاركين، حيث بلغ عددهم ٥٣ مشاركًا من مختلف دول الابتعاث في مختلف المواضيع الأدبية والفنية للمجلة، وتتوفر مجلة قطاف بجميع إصداراتها على الموقع الإلكتروني للمجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ” قطاف” هي أول مجلة أدبية للطلبة العمانيين الدارسين خارج السلطنة، تصدر سنويًا باللغة العربية عن لجنة الأنشطة بالمجلس الطلابي العماني بالمملكة المتحدة، دشنت عددها الأول في نوفمبر من العام 2016م.