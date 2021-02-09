شاهد.. أحمد فلوكس لـ متابعيه على إنستجرام: هذا أسوأ ما قد يتورط...

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق فلوكس قائلا: "النفس إذا ما أشغلها صاحبها بالأشياء .. انشغلت بالأشخاص .. وهذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان".

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