قسوته جعلت زوجته تهرب..ت عرف على قصة زواج عادل أدهم من يوناينة

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم 9 فبراير ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم، والذي عرف بصوته المميز وأدوار الشر التي كانت تدور حوله دائما.

وجسد عادل أدهم أدوار الشر في أدواره ولكنها لسوء الحظ لم تقتصر على أعماله الفنية بل جسدها أيضا في حياته الشخصية والذي أدى إلى هروب زوجته منه وفشل زواجه.

تعرف "أدهم على فتاة يونانية تسمى ديمترا، حيث كانت في مصر لزيارة إحدى صديقاتها، وأحبها وتمسكت به وعاشت معه في مصر، وعقب مرور وقت بينهما ظهر طبع "أدهم" الحيقيقي في إهانته لها وعدم اهتمامه حتى أنها كانت حامل في ابنه وتأخر في يوم من الأيام من العمل وطلبت منه البقاء معها لأنها تحتاجه معها ولكنه لم يهتم بها مما جعلها تستيقظ من النوم وترحل عنه.