أحمد الفيشاوي وزوجته في ضيافة الكينج محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر أحمد الفيشاوى، وزوجته ندى كامل، في ضيافة الفنان محمد منير، وهما يغنيان ويتبادلان الحديث، فى جو تملئه البهجة والسعادة.

حيث شارك الفنان أحمد الفيشاوى، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير على "إنستجرام" فيديو من زيارته هو وزوجته ندى كامل، للفنان محمد منير فى منزله، واستمعا لعدد من الأغانى الجديدة التى طرحها الكينج مؤخرًا.

من ناحية أخرى حققت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير منذ شهر أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.