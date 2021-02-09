عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

القاهرة - محمد ابراهيم - توفي اليوم الفنان الهندي راجيف كابور، عم النجمتان كارينا وكاريشما كابور وشقيق النجم الكبير الذي رحل العام الماضي ريشي كابور، عن عمر يناهز الـ 58 عاما، وهو أحد أفراد عائلة كابور الشهيرة أشهر وأقدم واكبر عائلة فنية في السينما الهندية .

وكان مقل فى الظهور وحياته الفنية قصيرة، وأفلامه لم تحقق نجاح يذكر كباقي أفراد هذه العائلة، فابتعد عن الأضواء تماما منذ عام ١٩٩٠.

وظهر كابور لأول مرة في Ek Jaan Hain Hum في عام 1983، ولعب الدور الرئيسي في آخر مشروع اخرجه والده Ram Teri Ganga Maili، في عام 1985.

عمل بـ عدة أفلام أخرى أبرزها Aasmaan (1984) ، Lover Boy (1985) ) و Zabardast (1985) و Hum To Chale Pardes (1988).

كان آخر ظهور سينمائي لـ كابور في Zimmedaaar عام 1990 ثم تحول بعد ذلك إلى الإنتاج والإخراج.