روتانا تختار"ديجيتال ميديا سرفيسيز" إحدى شركات مجموعة الشويري

القاهرة - محمد ابراهيم - وقعت "روتانا للصوتيات والمرئيات" هرم شركات الانتاج في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، اتفاقية شراكة مع "ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية " احدى شركات " مجموعة الشويري"، تصبح بموجبها الاخيرة الممثّل الإعلاني الحصري لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" و ل "روتانا اف.ام" في منطقة الشرق الاوسط و تركيا.

و يشمل هذا التمثيل محتوى اذاعة "روتانا اف.ام" كما الخدمات الانتاجية ل "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، والحفلات التي تقيمها، والكليبات التي يتم تصويرها، وتطبيق Fannbox.

وستعزز الاتفاقية التي تم ابرامها بين الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، والسيد بيار الشويري رئيس مجلس إدارة "ديجيتال ميديا سرفيسيز - السعودية " ، على مكانة "روتانا للصوتيات والمرئيات" باعتبارها هرم شركات الانتاج الرائدة في العالم العربي، والتي تركز على إنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الفني والموسيقي للشركة، وتأكيد المكانة التي تتمتع بها اذاعة روتانا اف.ام" التي تعد واحدة من ابرز الإذاعات وأكثرها انتشارا والتي تواكب بإحترافية الجديد في عالم الموسيقى والأغنية الخليجية والعربية.

وعن الاتفاقية، يقول الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات: "في ظل التوسعات والتجديدات التي تقوم بها "روتانا مواكبة للمتغيرات الراهنة في سوق صناعة الترفيه بشكل عام والترفيه بشكل خاص، والتي يوليها صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الادارة، كل اهتمام واشراف ومتابعة, نحن اليوم سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الحصرية مع شركة "الشويري غروب" والتي ستعزز من عروضنا وخدماتنا الفنية والترفيهية في المملكة العربية السعودية والمنطقة."

من جانبه، قال بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشويري تعليقاً على الاتفاقية: "نفخر بهذا التعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات، ولدينا آمال كبيرة لهذه الاتفاقية . نحن على يقين بأن هذا الاتفاق المشترك سينعكس ايجابا على السوق الاعلاني في استثمار المحتوى والانتاج الفني المميز والحصري والفريد الذي تقدمه روتانا للصوتيات والمرئيات بمختلف خدماتها وفروعها واذاعتها "روتانا اف.ام"، وسنكون يدا بيد لبناء جسر من العلاقة الاعلانية الترفيهية الموسيقية الذي يستفيد منه المعلنين والمستمعين والجمهور على حد سواء.