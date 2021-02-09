تعرف علي حقيقة دخول فنان شهير المستشفي!

القاهرة - محمد ابراهيم - نفي الفنان نعيم عيسي، وطمئن الجمهورعلى حالته الصحية وأكد أنه من الممكن أن يعود مرة أخري للتمثيل.

وقال نعيم عيسى، في تصريحات صحفية :" جمهورى الحبيب صورتى اللى في المستشفى قديمة، وأنا الحمد الله بصحة جيدة والصحة عال العال، وكويس الحمد الله ومتقلقوش عليا، وممكن أرجع أمثل تانى وعايش في الإسكندرية بقالى 3 سنين، وكل سنة وأنتم طيبين".

وكان سامى نجل الفنان نعيم عيسى قد نفى الأخبار التى تم تداولها الساعات الماضية، حول تدهور حالة والده الصحية، ونشر عددا من الصور على الشوسيال ميديا أثناء تواجده بالمستشفى، مؤكداً أن الصور المتداولة قديمة ويعود تاريخها لأكثر من عام.