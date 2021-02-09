أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد فلوكس، صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه "فلوكس" من خلال هذه الصورة رسالة لجمهوره قائلا: "النفس إذا ما أشغلها صاحبها بالأشياء.. انشغلت بالأشخاص.. وهذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان".