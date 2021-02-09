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أحمد فلوكس يوجه رسالة لجمهوره عبر "إنستجرام"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد فلوكس، صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه "فلوكس" من خلال هذه الصورة رسالة لجمهوره قائلا: "النفس إذا ما أشغلها صاحبها بالأشياء.. انشغلت بالأشخاص.. وهذا أسوأ ما قد يتورط فيه الإنسان".

 

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في فيلم "الممر" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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