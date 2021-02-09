بيومى فؤاد يدخل المستشفي.. تعرف علي السبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - يظهر النجم بيومى فؤاد، كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "بنت السلطان" للنجمة روجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين، والذى من المقرر عرضة علي أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضانى المقبل.

وأكد بيومى، في بيان صحفي صدر منذ قليل بأنه يظهر بدور ضيف شرف، وذلك بأنة يقدم شخصية "السلطان" خلال الأحداث، وتدور في إطار مؤثر وحيوى خلال هذة الحدوتة وتنتمي مشاهده لمشاهد ال "فلاش باك"، لما تحتوية شخصيتة من طابع هام ونشط مع مرور أحداث هذة القصة وغيرها .

وأضاف بيومى بأن شخصية ضيف الشرف، بالنسبة لة لا تشغلة بل كل ما يدور فى ذهنة هى محور القماشة الذى يقدمها للجمهور ، بأن تترك أثراً فعالاً ومؤثراً لدي قلوب المشاهدين فى هذة الحدوتة كما ينتظرة جمهورة دائمًا وأبدًا.

أعرب بيومي بأنة سعيد وممتن للنجمة روجينا، فى أولى بطولتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية بأن يكون الحظ والتوفيق رفيق رحلتها الفنية التي تستحق الإشادة من الجميع، وذلك من خلال مشاركتها المؤثرة في جميع أعمالها الفنية وتشهد لها جميع الجهات الإعلامية والصحفية والفنية بالتميز على ذلك الخطى الناجح. وتدور أحداث مسلسل "بنت السلطان" في إطار شعبي، يتخللة العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويرة فى أكثر من محافظة، فمن بينها محافظة القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.