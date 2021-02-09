باسل الزارو: سيندم من لم يشاهد مسلسل الملك أحمس

كشف الممثل باسل الزارو في برنامج the insider بالعربي أنه يلعب شخصية شريرة جدًا اسمها " تلاتس " " في مسلسل الملك احمس المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.

باسل قال للإعلامي ايلي نخله أنه غير من شكله كاملًا ليجسد هذا العمل مؤكدًا على ان الجمهور لن يتعرف عليه في بداية المسلسل بسبب الشكل الذي سيطل فيه ".

و كشف باسل أنه وجميع الممثلين خضعوا لتدريبات مكثفة على السيف والرمح و القوس والسهم و يصورون مشاهدهم القتالية تحت اشراف متخصصين من كازاخستان يصل عددهم الى ١٥ شخص .

وخلال اللقاء قال باسل انه تعرض لحادثة وقوع عن الحصان في أول أيام التصوير تسببت له بعدة اصابات في يده ورجله ولكن رؤيته للنتيجة بعد المشهد حمسته لعدم التذمر و العمل بجهد اكثر ليظهر بالصورة المناسبة .

باسل أشار الى أنه لا يطلب عادة من أي أحد مشاهدة عمل يشارك به ولكنه أشار الى أن مسلسل الملك مختلف و سيندم من لن يشاهده .

وفي ختام اللقاء تحدث باسل أن ميزانية ديكورات المسلسل تخطت ال٢٠ مليون جنيه و عبر عن فخره و حماسه الشديد للمشاركة بهكذا عمل باللغة العربية و بمصر تحديدا .