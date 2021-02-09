رامي صبري يروج لأغنية عيونه لما قابلوني.. شاهد

روج رامي صبري ب لأحدث أغانية التى تحمل أسم عيونه لما قابلوني" وطرح بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام وكتب:"قريبا".

وكان قد أكد الفنان رامي صبري، أنه لا يمتلك الحقوق القانونية لأغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.



قال رامي صبري:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكش قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".



بينما رد الملحن عزيز الشافعي قائلًا: "حصل خير و الحق أحق أن يتبع ، بشكر الفنان و الزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة و توضيح الحقيقة للجمهور الكريم، و بفخر بنجاحاتنا سوا و بالعلامات اللي عملناها ،و الاعتذار من شيم الكبار و رامي صبري فنان كبير و بتمناله استمرار النجاح و التوفيق و بشكره".