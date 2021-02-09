متلازمة الكوخ.. فنانة عربية شهيرة تصاب بمرض خطير.. تفاصيل بالفيديو

كشفت الفنانة بلقيس فتحي، عن إصابتها بمرض خطير فى 2020 وهو الأمر الذى دفعها إلى العزلة فى المنزل لعدة أشهر بخلاف التخوف من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت الفنانة بلقيس فتحي، فى لقاء تلفزيوني ببرنامج "et بالعربي"، "تعرضت لكثير من الصعوبات فى 2020 ولعل أبرزها إصابتي بمرض خطير يدعى "متلازمة الكوخ"؛ وهو ما دفعها إلى العزلة بمنزلها لرغبتها عدم فى رؤية أى شخص وجعلها تشعر بحالة من الإحباط والفشل".
وأضافت الفنانة بلقيس فتحي، "زوجى وقف بجوارى كثيرا وحاول أن يعالجنى ولم يتأثر بمرضي، وبالفعل تعافيت من هذا المرض بجلسات من التأمل التي خضعت لها، وتم شفائى".
الفنانة بلقيس فتحي واجهت كثيرًا من الانتقادات في الفترة القليلة الماضية؛ بسبب كليب أغنيتها الجديدة "حالة جديدة" الذى قيل إنها تقوم بتقليد عدد من النجوم فى هذا العمل، وتحديدا محمد رمضان، خاصة أن المخرج حسام الحسينى هو نفس مخرج فيديو كليب الأخير لـ محمد رمضان.
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