صور جديدة من عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

نشرت الفنانة حلا شيحة عدد من الصور الجديدة عقد قرانها والذى اقيم امس فى احد الفنادق والذى حضره عدد من المقربين والاهل والاقارب.

وكان الداعية معز مسعود قد علق على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة مساء أمس بأحد الفنادق بالقاهرة.

ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.

وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.