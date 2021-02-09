محمد فهيم: تم اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغت الأمن الوطني

أكد الفنان محمد فهيم أن حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام تم اختراقها بشكل محترف من قبل أحد المحتالين.

وقال محمد فهيم أن أي تواصل به لن يكون سوى من خلال هاتفه المحمول فقط، بسبب أن الإختراق شمل صورة جواز سفره، وبالتي فقط تم توثيق هذه الحسابات المنتهكة، ولن يستطيع استرجاعها مجددا.

وأضاف فهيم في تصريحات خاصة أنه أبلغ الجهات المسؤلة وأبلغ الأمن الوطني عن هذا الإختراق، ويجرى متابعة حركة هذه الحسابات في الوقت الراهن، مطالبا الجميع بالإبلاغ عن حساباته الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي حتى يتم وقفها.