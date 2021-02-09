وقال محمد فهيم أن أي تواصل به لن يكون سوى من خلال هاتفه المحمول فقط، بسبب أن الإختراق شمل صورة جواز سفره، وبالتي فقط تم توثيق هذه الحسابات المنتهكة، ولن يستطيع استرجاعها مجددا.
وأضاف فهيم في تصريحات خاصة أنه أبلغ الجهات المسؤلة وأبلغ الأمن الوطني عن هذا الإختراق، ويجرى متابعة حركة هذه الحسابات في الوقت الراهن، مطالبا الجميع بالإبلاغ عن حساباته الموثقة على مواقع التواصل الإجتماعي حتى يتم وقفها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فهيم: تم اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغت الأمن الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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