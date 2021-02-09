“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تقيم أمسية للشعر الشعبي

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس الأول أمسية للشعر الشعبي من إعداد فريق الشعراء باللجنة.

تأتي الأمسية الشعرية ضمن أنشطة وبرامج اللجنة لشهر فبرلير الحالي لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية، وقد شارك في الامسية كل من الشاعر الكويتي عبدالله الفلاح والشاعرين السعوديين رده السفياني ومشعل دهيم والشاعر خالد الداودي من السلطنة وأدارها عبدالعزيز العميري على برنامجي زووم يوتيوب.

وصدحت حناجر المشاركين في الأمسية بمجموعة من القصائد تنوعت في مضامينها، حيث قدم الشاعر السعودي رده السفياني تباريح وطنية والغلط والقصيدة ومن؟ وليلة ما.! ، وشارك الشاعر الكويتي عبدالله الفلاح بقصائد متنوعه تناولت عناوينها نص لن يكتمل وامام شباك سينما ويا بلد ويا المرتفع وصرخة جدار وانا ماني مثل غيري ودرويش، وقدم الشاعر السعودي مشعل دهيم عددا من القصائد جاءت عناوين نصوصها عمان ورتل حزنك والصورة والجدران والعمر مرة بالعمر وغصون الغياب وأي منطق ، فيما قدم الشاعر خالد الداؤدي عددا من القصائد تناولت عناوينها الحبر المستحيل وفتنة الشط وسبية الغزو الاخير ومغتسل.

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