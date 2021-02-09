صفع سهير رمزي وأهدى لبلبة سلسلة عتيقة..ت عرف على حكايات عادل أدهم مع الفنانات

القاهرة - محمد ابراهيم - لقب بـ"البرنس الحافي"، و"شرير السينما المصرية"، عرف عادل أدهم منذ دخوله عالم الفن بصوته الأجش ونظرته الثاقبة وأدوار الشر التي جسدها.

وكشفت الفنانة ميرفت أمين سابقا في إحدى اللقائات أن الفنان عادل أدهم في تصوير حرق فستان زفاف، قال: "شوفتي الفستان ما بيتحرقش إزاي يا قطة"، وذلك بدلا عن "شفتي الفستان بيتحرق إزاي يا قطة".

وكشفت الفنانة سهير رمزي أن الفنان عادل ادهم كان يضرب الممثلين، ولكنه يعتذر عقب ذلك وقام بصفعها في أحد المرات مما جعلها تسقط على الأرض ويقع رمشها الإصطناعي.

ومنح عادل أدهم الممثلة المصرية لبلبة نظارة وسلسلة تتعلقان بجدته الراحلة، لكي ترتديهما في فيلم "بذور الشيطان"، ولكن بعد انتهاء التصوير أصر على منحهما لها كتذكار منه