حمادة هلال وإدوارد وويزو في أحدث حلقات ليلة الخميس

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" المقبل أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع إدوارد، وويزو وحسن عبد الفتاح مع المُطرب حمادة هلال.

الحلقة تتضمن حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.