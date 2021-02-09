وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية عزاء للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، في وفاة الفنان القدير عزت العلايلي، الذي وافته المنية يوم 5 فبراير الجاري.
وأوضح رئيس مجلس النواب في خطابه، أن "العلايلي" خاض رحلة فنية طويلة ومسيرة عطاء ستظل باقية، وترك إرثا فنيا ثمينا ورسم صورة ذهنية للأداء الراقي ستظل ماثلة في الأذهان، تتدارسها الأجيال.
كان الفنان عزت العلايلي قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية.
وتحفل مسيرة العلايلي بأعمال فنية راسخة في ذاكرة السينما المصرية، حيث قدم الكثير من الأدوار السينمائية في أفلام أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف، إلى جانب العديد من الأدوار التلفزيونية.
وحصل الفنان الراحل على العديد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، ودرع تكريمي في مهرجان ART السينمائي لعام 2009، بالإضافة إلى تكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاة عزت العلايلي.. برقية عزاء من رئيس مجلس النواب لأشرف زكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.