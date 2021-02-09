مهددة بالسجن والغرامة المالية.. التحقيق مع فنانة شهيرة بسبب ممارسة مهنة بدون ترخيص

قالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، في أول تعليق رسمي لها بشأن قضية الممثلة التونسية سامية الطرابلسي ، التي عملت مستشارة لدى جراح تجميل شهير في مدينة جدة دون أن تمتلك شهادة طبية، إنها توصلت إلى المركز محل الواقعة.

وأوضحت الصحة السعودية، في بيان رسمي أصدرته في تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“، أنها رصدت مقطع فيديو متداولا لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

وأوضح البيان أنه بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات بعد التحريات فقد تمت معرفة المركز الذي كانت به، وتبين أن عملها كان قبل أكثر من 6 سنوات، منوهة بأن التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل.

وأكدت الصحة في بيانها، أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة.

ونوّه البيان إلى أن عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص تصل إلى الغرامة المالية والسجن، بينما أهابت الصحة السعودية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.