وقال الفنان عادل الفار فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وهناك نوع من الاستقرار، وذلك بعد أن مكث فى المستشفى بضعة أيام.
واستكمل عادل الفار حديثه، «وبعد الخروج من المستشفى منذ يومين طالب الأطباء بضرورة الاستمرار على بروتوكول العلاج الذى خضعت له فى المستشفى من أجل تحسن الحالة الصحية بشكل أكبر، وأنا أشعر بالفعل بحالة من التحسن الكبيرة فى المرحلة الحالية».
وكان قام الفنان عادل الفار بغناء أغنية بعنوان " أنا فار مفصح وبحب الديمقراطية".
وكشف الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.
وأضاف عادل الفار، خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يتواصل معه بشكل مستمر.
ولفت إلى أن الفنان أشرف زكى، يقدم له أى طلبة، مؤكدًا : " بيدينى الفلوس اللى عايزها و أى حاجة بكلمه بينفذهالي".
وأشار إلى أن الفنان حلمى بكر من الشخصيات الجميلة، مؤكدًا " حلمى بكر بيبكى لما بيسمع حاجة حلوة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد خروجه من المستشفى .. عادل الفار يكشف لـ «دوت الخليج» تطورات حالته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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