نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متلازمة الكوخ".. فنانة شهيرة تتعرض لمرض خطير ونادر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن تعرضها لمرض خطير ونادر يسمى بمتلازمة الكوخ.

وقالت "فتحي" أثناء لقائها في "et بالعربي": "تعرضت لكثير من الصعوبات فى 2020 ولعل أبرزها إصابتي بمرض خطير يدعى "متلازمة الكوخ"؛ وهو ما دفعها إلى العزلة بمنزلها لرغبتها عدم فى رؤية أى شخص وجعلها تشعر بحالة من الإحباط والفشل".

وتابعت قائله: "زوجى وقف بجوارى كثيرا وحاول أن يعالجنى ولم يتأثر بمرضي، وبالفعل تعافيت من هذا المرض بجلسات من التأمل التي خضعت لها، وتم شفائى".