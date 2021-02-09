"دوت الخليج الفني" ينشر موعد طرح أغنية "بحبك" لأحمد جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - علم "دوت الخليج الفني" أنه من المقرر طرح أغنية "بحبك" للمطرب احمد جمال، وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" غدا الأربعاء الموافق 10 من شهر فبراير الجاري.

والأغنية ‏من كلمات نور الدين محمد ‏والحان احمد جمال وتوزيع/ محمد العشي".

ويأتي ذلك بعدما طرح الفنان أحمد جمال أغنيته "جيل بطل"، وهي من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز وإخراج تامر الضبع، وكانت هذه الأغنية إهداء منه لدعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة بمباريات الكرة.

كما طرح الفنان أحمد جمال الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي تتحدث عن شهدائنا وأبطالنا.