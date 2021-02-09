46 ألف ريال عماني حصيلة مزاد 30 صورة ضوئية بعدسة ميان آل سعيد تستهدف دعم تعليم الأطفال من معرضها الخيري «شظايا من الخيال»

■ .. وتسلِّم حصيلة بيع أعمال معرضها لرئيسة جمعية الرحمة

■ ميان آل سعيد تستعرض نتائج المزاد الإلكتروني لمعرضها الشخصي في المؤتمر الصحفي

■ .. وتتسلم هدية تذكارية من نائبة رئيسة جمعية الرحمة

■ إحدى اللوحات التي شاركت في المعرض

كتب ـ فيصل بن سعيد العلوي:

■ ■ ستة وأربعون ألف ريال عماني حصيلة المزاد الإلكتروني الخيري والذي بيعت فيه 30 صورة ضوئية احتواها معرض (شظايا من الخيال) لصاحبة السُّمو السيِّدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد والذي أقيم في السادس من يناير المنصرم، حيث عبَّرت صاحبة السُّمو عن سعادتها البالغة بتحقيق معرضها الشخصي الأول لهدفه المتمثل في جعل الفن وسيلة يحقق نتاجه رسم البسمة والتخفيف من معاناة البشر، وهي الرسالة السامية التي من المفترض أن يقدمها الفن. ■ ■

ووجَّهت صاحبة السُّمو السيِّدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد في مؤتمر صحفي لها عقد أمس في فندق مسك بالموج بحضور رحيمة بنت حبيب المسافر رئيسة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة وسناء بنت عبدالرحمن الخنجرية نائبة رئيسة جمعية الرحمة، وجَّهت الشكر لجميع المساهمين في المزاد الخيري الذي أقيم في ختام المعرض بهدف أن يقدم لجمعية الرحمة للأمومة والطفولة، ويذهب ريعه لدعم تعليم أكثر من 500 إلى ألف طالب في مسقط ومحافظات السلطنة.

وأضافت صاحبة السُّمو أن المزاد عبر منصة “إنستجرام” استمر ساعتين نفدت خلاله كافة الأعمال المعروضة، وتم شراؤها من متابعين عمانيين، وأتمنى أن أكرر هذه التجربة، وأن تكون هناك تعاونات أخرى مع الجمعيات والجهات المعنية بطريقة مختلفة أو فنانين من السلطنة أو دعوة فنانين من خارج السلطنة تحت هدف واحد وهو العمل الإنساني الخيري.

وحول رسالة الفن الإنسانية قالت صاحبة السُّمو السيِّدة ميَّان آل سعيد: الفن بشكل عام له رسالة لا يشترط أن تكون في العمل نفسه، إنما في المبادرة نفسها والتي من الممكن يقررها الفنان نفسه للمساهمة في الجوانب الإنسانية، وتقديم رسالة للمجتمع تشجع من خلالها الفنانين العمانيين الآخرين على المساهمة في مثل هذه المبادرات من خلال معارض فردية أو جماعية مشتركة.

وحول التفاعل الإلكتروني من خلال تقنية الباركود التي اعتمدها المعرض في عرض اللوحات وتفاصيلها تقول صاحبة السُّمو : فرضت الجائحة تقديم بدائل عن الطباعة الورقية وجاءت فكرة الباركود رغم وجودها السابق، ولكن تم استخدامها حاليا بهدف إبقاء التواصل بين العمل الفني والمتلقي في أي موقع وفي أي وقت حتى يطلع على تفاصيل الأعمال وهذا ما تحقق فعلًا.

من جانبها قالت رحيمة بنت حبيب المسافر رئيسة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة: إن مثل هذا التعاون يسهم في إيجاد التواصل بين الفئات المستهدفة وكلياتهم ومدارسهم، وفي بداية الجائحة فكرنا في هذا الأمر وتم تهيئة كافة الظروف للعمل على تقديم مجموعة الأجهزة، وحققنا الهدف منذ شهر مارس من العام الماضي على مناطق مختلفة من السلطنة بالتعاون مع بريد عمان، ولأن الجائحة ما زالت مستمرة وجدنا أن مبادرات الأجهزة مهمة في هذا الوقت لطلبة المدارس، حيث تم تغطية فئة الضمان الاجتماعي ونسعى من خلال هذه المبادرة لتغطية فئة ذوي الدخل المحدود، ونوفر الأجهزة لمن لا تتوافر معه، كما تستهدف جمعية الرحمة أيضا الطلبة في المستشفيات الذين انقطعوا عن الدراسة لظروفهم الصحية وتقديم أجهزة حواسيب لممارسة التعليم حتى في المستشفيات يستخدمها المريض وقت وجوده هناك.

من جانبها قدمت سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية نائبة رئيس جمعية الرحمة الشكر لصاحبة السُّمو على هذه المبادرة وقالت: مبادرة قيمة سيستفيد منها طلبة ذوي الدخل المحدود استكمالًا للجهود التي بذلتها الجمعية في بداية الجائحة مع طلبة التعليم العالي، ومن خلال المبادرات نستطيع إيصال أكثر من ألف جهاز للمستهدفين من مختلف محافظات السلطنة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض (شظايا من الخيال) تضمن ثلاثين صورة ضوئية تجسد الملامح الدقيقة التي صنفت بها الأعمال المعروضة في ثلاثة محاور رئيسية تضمنت الزهور، والانعكاس، والمناظر الطبيعية بأسلوب فني واحد بعدسة صاحبة السُّمو السيِّدة ميَّان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، حيث غاصت الأعمال المعروضة في الطبيعة الغناء لتعكس ملامح دقيقة في تفاصيل الزهور وانعكاس الأشياء، كما تنقل عبر زوايا مختلفة المناظر الطبيعية للبيئة العمانية متعددة الأشكال والملامح والتضاريس.